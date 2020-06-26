長實趙國雄：恢復通關可刺激內地客來港買樓

長實地產投資董事郭子威補充，SEA TO SKY為「世界盤」，認購登記人士主要來自九龍東及港島東區。

事實上，SEA TO SKY已成為今年新盤收票王，市場消息稱，樓盤昨天單日再收逾1600張入票，過去7日累計暫收逾1.2萬票，以首批發售462伙而言，超額25倍，以本票每張10萬元計，凍結市場資金逾12億元。

SEA TO SKY 7日累收逾1.2萬票

資料顯示，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park2期，上月中推售首輪200伙，一周累收10261票，一度成今年新盤票王，超額50倍。

端午假期新盤成交30宗

昨日端午節公眾假期，綜合市場消息，新盤市場整體成交錄約30宗，其中會德豐（0020）日出康城9期MARINI系列，昨售約14伙，單日吸金1.76億元，佔市場總體交投量近五成。

另新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，透過發價單形式，以858.8萬元售出28座2樓C室，實用525方呎2房戶，實呎16,358元。另恒地（0012）旗下已屆現樓的西營盤藝里坊‧1號，委託中原即日起獨家代理銷售45個單位。