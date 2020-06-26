Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店突結業

本報記者昨日曾到旗艦店現場了解情况，發現仍有市民欲前往Victoria's Secret購物，惟商舖已經結業，失望而回；此外，亦有途人在店外仔細閱讀有關通告才離開。自昨日早上起，店內有員工清理現場及點算貨品，代理業界估計店方將於短期內遷出。

員工點算貨品清理現場

設於銅鑼灣核心地段的Victoria's Secret旗艦店，位於京華中心地庫、地下、1至4樓，總樓面達51,188方呎，2017年9月起租用，月租700萬元、呎租137元，即每日租金約23.33萬元，以該品牌一件內衣平均價500元計，即每日需賣出467件始足夠支付日租。

值得留意，Victoria's Secret簽訂的租期長達10年、至2027年8月才約滿，目前只完成租約期近3年，尚餘逾7年未完約，若按一般租約而言，不排除品牌或須賠償尚未完成的租期，始能正式解約，有關金額或涉逾6億元。據悉，品牌尚未通知業主有關退租事宜。

未完成租期 不排除須賠償

事實上，Victoria's Secret退場亦有迹可尋，在本月初，品牌的英國分部已申請破產保護，預料涉800多名員工與25間門市。翻查資料，上述舖位過去10多年來租戶數度轉手，見證零售業興衰；舖位早年由連鎖品牌屈臣氏、大家樂、Giordano等租用。

英國分部月初申破產保護

2010年起零售業轉旺，美國服裝品牌FOREVER 21不惜高價搶租，以月租1134萬元租用此巨舖，較連鎖品牌等的租金550萬元高逾一倍，並在2011年開業，但至2016年底，FOREVER 21不再續租，由Victoria's Secret接力以月租700萬元承租，較FOREVER 21最後租金1378萬元低49%。

「驚安の殿堂」港島插旗開兩店

正當國際品牌退場，個別日本品牌在港擴充業務，如超市「驚安の殿堂」及連鎖快餐「食其家（すき家）」等，今年在港開設更多分店，其中「驚安の殿堂」將在港島插旗，在中環皇后大道中和銅鑼灣百德新街設新分店。