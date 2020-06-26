碧桂園：供求失衡 下半年樓價料升5% 泓碧洋房下月登場 最大5289呎

明報記者 林可為

由於泓碧各幢洋房均坐擁吐露港海景，業界料有機會締造區內住宅新高價指標；資料顯示，目前區內住宅最高成交價由新地（0016）雲海別墅所締造，成交價高逾1.2億元。

雖然目前社會關注全國人大通過制訂港區國安法，但林曉箐認為，本港社會對住房仍有需求，住宅供求仍然處失衡狀態，特別是較早前在新冠肺炎疫情影響下，住宅物業的建築進度一度遭拖慢，令新住宅減慢登場，如今新冠疫情已緩和，市况將恢復活躍，估計下半年樓價將有3%至5%上調空間。

擬下月開放現樓示範洋房

至於單位總數547伙的泓碧，自2018年底推出以來，已累售近八成單位、套現逾36億元，平均成交呎價1.76萬元，惟項目13幢洋房，卻刻意保留至現樓階段才登場，之前並未在市場推售。

林曉箐表示，泓碧提供的13幢洋房，實用面積3310至5289方呎，全屬3套房或4套房設計，花園面積1400餘到3000餘方呎，正密鑼緊鼓部署出擊，其中6號、及7號屋，實用面積分別5289及3419方呎，現正打造為現樓示範洋房，裝修工程接近完成，最快7月對外開放。

銷售部署方面，計劃第三季開始推出招標，大部分將以清水房形式發售，價錢會以同區及沙田九肚一帶的豪宅作為參考對象。

各幢均設私家升降機和泳池

相對分層單位，林曉箐表示洋房在多項設計均有所提升，如室內採南北通向的設計佈局，令室內更加通爽。此外，各幢洋房的樓層高度介乎3.5米（睡房）至4.5米（客廳），一般分層單位則為3.15米；另各幢洋房均內設私家升降機，並附有私家泳池。

同區雲海別墅最高售價逾1.27億

翻查資料，新地在白石同區發展的雲海別墅，洋房實用面積由2146至3804方呎，個別最高成交價達1.27億元、呎價高見3.35萬元，成為區內最貴住宅物業。

此外，有「靚湯」之稱的電視藝人湯洛雯，去年底亦以4581萬元，購入雲海別墅一幢實用2161方呎洋房，實呎2.1萬元。

區內代理認為，泓碧洋房位處屋苑最前排位置，坐擁吐露港和赤門海峽一帶海景，部分「屋仔」的成交價相信可突破1億元關口，並有機會創區內住宅新高價指標。

[發展商專訪]