河內中產人口增加 刺激樓價 鐵路沿線地區 更受投資者青睞

由於市場擔心中美貿易戰重啟，加速大型企業將中國生產線遷離中國以逃避關稅，美國政府強力推動將全球工業供應鏈撤出中國，國務卿蓬佩奧早前表示，曾跟澳洲、印度、日本等討論過如何重整全球供應鏈。部分大型企業已開始將生產線從中國搬到越南，包括Google及微軟。還有三星，現時該品牌的智能手機，已有五成是於越南製造。由此可見，越南令全球製造業的形勢重新洗牌，而地位亦不斷提升，越南因此從中得益。

越南第一季GDP按年升3.82％

早前越南政府總理阮春福在政府例行會議上指，越南不能接受國際貨幣基金組織（IMF）預測的2.7％的經濟增長，而要實現比該數字增加一倍的增長，做到超過5％的經濟增長，由此可見越南政府對當地經濟前景充滿信心，以及促進經濟增長的決心。不過，新冠肺炎對全球各國造成不同程度的打擊，幸而越南的影響相對較輕微。據越南統計總局資料，今年第一季越南國內生產總值（GDP）按年升3.82％。越南國內經濟活動已陸續恢復正常，不少分析師預計，當地經濟將迅速反彈，並能於逆市下錄得正增長，除了領先東南亞外，亦跑贏歐美等大國。由於中產人口上升，以及海外僱員人數增加，帶動優質住宅需求上升，未來樓市看俏。

越南經濟前景將跑贏其他東南亞國家，所以當地樓市前景同樣看俏。帝皇地產董事總經理陳卓明表示：「由於不少跨國大型企業紛紛於越南首都河內開設生產線，令當地工作的海外僱員人數上升，再加上經濟發展令中產人口增加，對優質住宅的需求亦更為殷切，尤其是部分一線地段由於供應較少需求大，刺激樓價向上，而另外一些毗鄰新商業區的地段，由於不少外資於該區設立辦事處，樓價亦看高一線，而河內的湖畔地區，如還劍湖、西湖，以及有河內『新西湖』之稱的Yen So湖的潛力更大。再加上部分地區坐擁鐵路即將通車的優勢，這些地段的物業較受中產及投資者青睞。」

河內積極發展基建 解決交通問題

河內正積極發展基建，以提供各區域間的連接性，務求為城市帶來革新。焦點項目除了花費55億美元用於河內內排機場擴建計劃、MRT鐵路系統及南慈廉新CBD之外，值得注意還有耗資4.17億美元打造的「超級環路」。這條架空高速公路除可通往內排國際機場及北寧工業區，更途徑西湖、韓國村紙橋郡區。到2021年這條架空公路正式啟用，來往各區行車時間將大大縮短，同時解決了交通擠塞問題。

陳卓明分析道：「貿易戰加速了越南經濟發展，中產人口隨之激增，對房屋需求將更熾熱，樓市發展將愈見蓬勃。」事實上，世銀曾發表報告指，自2014年以來，越南中產人口增長強勁，住宅需求也激增，令租金回報一直保持高企。同時，優質住宅土地供應有限，更刺激樓價保持升勢；正如仲量聯行越南報告指，一些坐享優越地理及高尚優質設計的項目，樓價升勢特別強勁。「鄰近河內工業園的新興社區發展的住宅，近年成了越南本土及海外投資者其中一個置業之選。如毗鄰CBD及北寧工業區，並坐享可連接超級環路的二徵夫人郡便成了他們的目標。」

陳卓明續稱，住宅需求強勁的潛力區，在過去12年間累計升幅以倍數計，而這股升勢將跟着大市持續下去。

越南除了受惠人口增長及愈來愈多的中產階級人士之外，一般人對於房產的需求也提高，市場對河內房地產普遍看好。城市區的別墅和排屋是當地人（和外派）在河內市的熱門選擇，而外國人則比較喜歡公寓（Condominium）或公寓式酒店。相較於曼谷、新加坡和香港等城市，河內住宅租金回報較為吸引。

不過要留意，海外人士要在越南置業是不能擁有土地的，在越南土地是共同屬於當地人民，所以建議不要買地建屋，買公寓可能較佳。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]