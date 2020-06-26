湯文亮：空置率看三條件：地點、地點和地點

大行報告空置率5%僅平均數

行家問我們的中環甲級寫字樓空置率是多少，我沒有講真實說話，只是話大約5%。其實，我們在中環的甲級寫字樓全部租出，包括一個本來是行家租客，最近亦轉租我們的寫字樓。

我們並沒有以低價搶客，而是行家的寫字樓在低層，我們的在高層，有不少中環甲級寫字樓租客最近都由低層搬上高層；行家公司擁有的甲廈大多數是低層，空置率超過10%絕不出奇。嚴格來說，這不是行家的錯，而是行家公司的錯。

商廈愈高樓層空置率愈低

發表報告的大行以前有一位外籍董事話買樓三大原則，就是Location、Location、Location（地點） ，一向被視為投資物業的金科玉律。我講出來大家或者會不相信，原來寫物業報告亦要講Location、Location、Location ，三個Location的意思分別是優質地區、優質大廈、優質樓層，中環甲級寫字樓代表了兩個非常好的Location，第三個Location就是講樓層，當然是愈高愈好，而且愈高樓層的空置率愈低。

大行的報告指空置率5%，這只是一個平均數，高層空置率一定大幅低於低層。因此，就算空置率亦要講Location、Location、Location，即是要分高中低層來講，否則就不算是一份中肯、仔細和全面的報告。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]