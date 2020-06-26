周顯：做Youtuber只是賺做

他說，由於近來利息低，而且在可見將來，息率都不會增加，因此，他主力sell客戶把樓宇加按，用來購買回報比較高的投資產品，中間便可以賺取息差了。我說，這都是條很好的橋，這證明了，保險經紀是生命力最強的行業，保險業的前景也很好，這是金融業的最後一條防線，怪不得這麼多人都想投資保險業，包括了李澤楷在內。

順應潮流 沒有法子

我當了4個月的Youtuber，現時每月收入是萬五元左右，人們說，成績也很不錯呢！我說，如果講回報率，我寫專欄，更加容易得多﹕坐在家裏，打15分鐘字，就有錢收了。

當然，如果是在家裏拍片，一個人快快手手搞掂，可能也可以賺些easy money。可是能力所限，我一個人拍片，要事先想定題目，搞底稿，方可順利拍成。如果有多一個助手，方才可以不用腦，快速十幾分鐘拍完，但要助手，就要多付一份薪水。而且，還要人負責剪片，等等的濕碎工作，全都是支出。其他Youtuber會自己做，可是我卻不懂也不想去做。

總之，我做Youtuber，基本上是完全沒有收入，只是賺做而已。不過，今時今日，看文字的人愈來愈少，我雖然不喜歡拍片，但順應潮流，這也是沒有法子之下的選擇。

[周顯 投資二三事]