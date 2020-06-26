盧駿匡：騰訊或快見頂 恒指挑戰高位難度增

近日炒即市仍然深具難度。在本周二，美國白宮貿易顧問納瓦羅曾表示中美貿易戰協議已結束，美期隨即急挫，拖累期指跌近300點。惟白宮及總統特朗普隨後澄清中美貿易戰協議尚未結束，市况馬上急速反彈並且由跌轉升。最終收市恒指升近400點，不過值得關注是整體港股上升比例不足五成，而且短線市寬與恒指走勢呈現背馳，反映資金只集中於重磅藍籌股之上，升勢並不全面，簡單而言，屬於挾淡倉的格局。

資金集中重磅藍籌股 屬挾淡倉格局

另一方面，要留意騰訊（0700）創了歷史新高，並且一度突破了500元的心理關口。在走勢上呈現大陽燭，而且遺留了一個小型的上升裂口及成交同步增加。

據過往經驗，股價將有機會於3日內見頂。因此現時必須提高警覺，別過分樂觀。假若騰訊見頂，恒指再進一步挑戰高位的難度將會大大增加。基於以上幾個因素，筆者對後市抱審慎態度。

阿里健康續有資金追捧 後市有望向好

本周個別股份有資金流入，阿里健康（0241）呈現技術突破並且有成交配合。在突破後翌日出現回吐，但成交量顯著縮減，反映投資者惜貨如金。隨後股價再破頂，反映繼續有資金追捧，相信後市有望進一步向好。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]