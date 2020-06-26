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經濟
2020年6月26日星期五
技術取勝
投資策略
港交所上市20周年 股價漲80倍 僅剩少數原始股東 港府持貨值240億
3任總裁管理風格各異
老行尊：經紀變得似小販
匯豐按息加至H+1.5厘 回贈削至0.2%
天星銀行3個月吸逾4000客 冀一視同仁 客戶不再分級
回應股東背景質疑 姚：專注做好業務
漢莎澳航撲水救亡
騰訊伙任天堂開發Pokémon Unite
加拿大失惠譽最高AAA評級
德銀採初創技術 以WhatsApp聯繫客戶
和黃中國醫藥配股美私募基金
德國藍籌首家爆煲 Wirecard申破產
孫正義辭阿里董事 強調雙方沒衝突
就業數據遜預期 道指早段挫逾200點後倒升
張兆聰：心動趁低收集博重展升浪
何民傑：尋找抗疫優質股 看疫苗研發進度
技術取勝：日清食品或20天線下尋底
盧駿匡：騰訊或快見頂 恒指挑戰高位難度增
劉思明：中小型醫藥股蠢動 綠葉可吼
周顯：做Youtuber只是賺做
譚新強：Don't fight the Fed, until......
湯文亮：空置率看三條件：地點、地點和地點
河內中產人口增加 刺激樓價 鐵路沿線地區 更受投資者青睞
碧桂園：供求失衡 下半年樓價料升5% 泓碧洋房下月登場 最大5289呎
積極物色新地皮作發展
Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店突結業
長實趙國雄：恢復通關可刺激內地客來港買樓
青衣邨未補價三房405萬沽 綠表新高
盛滙大角嘴舖放售 減價14%叫價1550萬
技術取勝：日清食品或20天線下尋底
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【明報專訊】小米集團或上望15元（圖）
心動公司望上闖34元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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港交所上市20周年 股價漲80倍 僅剩少數原始股東 港府持貨值240億
3任總裁管理風格各異
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