何民傑：尋找抗疫優質股 看疫苗研發進度

現在美國每日也有數以萬計的確診患者，當地政府似乎有說不出的秘密，如果這種狀况繼續持續落去，可能是對美國來說最大的「喜訊」。因為一年後世界各地仍然要維持現在的封關鎖國狀態，經濟活動冰封，內部需求減少，貿易量大減，但美國已經可能在一年後全民免疫，毋須等待疫苗研發。

每日萬計確診者 對美或是「喜訊」

而且不少專家已經警告，十幾年後的今日也沒有SARS病毒的疫苗研發出來，究竟能否成功研發疫苗，疫苗的成效有多少，仍然存在極大的疑問。

但可以肯定的是，哪一家生化企業能夠研發疫苗，股價就將會愈似火箭般上升。長江生命科技（0775）公布，美國全資附屬公司Polynoma早幾日公布，其進行研究的黑色素瘤候選疫苗seviprotimut-L獲得美國食品及藥物管理局批准快速通道資格認定申請，目標為促進治療嚴重或危及生命情况的藥物開發，加快審查，應付仍未滿足的醫療需求。股價曾單日飈升接近兩成，而且升勢持續。

長江生命科技獲美快速通道資格

長江生命科技表示取得快速通道資格認定後，可與食品藥物管理局開展更頻繁溝通、分階段提交新藥推售申請。可見得他們處理這些衛生官僚的程序也能夠跨越，如果就着新冠肺炎有任何疫苗的成功研發，那將會是更快推出市場。

當然， 長江生命科技有不同的業務，其中健康食品的銷售額也因為疫情而減少，但其主要競爭對手GNC剛剛宣布倒閉，原有的市場份額將會能夠分得更多一杯羹，也會加速他們開發網上銷售的新渠道，其實在疫情底下健康產品也是潛在增長的市場。

該公司在澳洲擁有5個香港島大小的葡萄園和農業，去年因為澳洲山火而受到嚴重影響，但今年相關的業務恢復將會十分顯著。

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[何民傑 錢本善]