孫正義辭阿里董事 強調雙方沒衝突

此前阿里巴巴創辦人馬雲也辭去軟銀董事會職務，同樣周四起生效。這為兩人過去10多年為對方公司擔任董事的密切關係畫上句號。

62歲的孫正義稱，已從阿里董事會「畢業」。他表示，辭職是自己提出，生效日期故意與馬雲相同，這不表示兩人存在分歧。他強調沒有與阿里發生衝突，未來仍將盡可能長期持有阿里的股票。

與馬雲辭軟銀董事同日生效

軟銀與阿里的關係始於2000年，當時孫正義與馬雲商談5分鐘後，就決定向阿里投資2000萬美元。自2005年起，孫正義一直擔任阿里董事。至2007年，馬雲也加入軟銀董事會。軟銀目前是阿里單一最大股東，持股約25%，持股價值超過1.1萬億港元。這些持股很大程度支撐着軟銀的信用評級、股價和融資活動。孫正義稱，軟銀資產的股權價值，已重返疫情爆發前水平，這部分由於其所持的阿里股份價值增加。

孫正義昨透露，疫情引起的需求，有利於軟銀旗下願景基金對中國科技企業的投資，當中包括平安好醫生（1833）、抖音母公司字節跳動及網上課業輔導公司「作業幫」。孫正義試圖向股東保證，即使近期投資失利，他的投資能力並沒有減弱。他說，對自己的能力充滿信心，並計劃未來7至8年繼續擔任軟銀行政總裁。

軟銀昨宣布再回購5.75%的股份，價值約5000億日圓（約362億港元）。在資產出售和股票回購推動下，軟銀集團股價已由3月中觸及的4年低位，反彈1倍至5370日圓。

（綜合報道）

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