德國藍籌首家爆煲 Wirecard申破產

Wirecard昨宣布啟動破產程序前，其股票在法蘭克福交易所暫停交易，復牌後股價急跌七成，昨午夜前跌至3.45歐元（約30港元），較上周三傳出醜聞前跌近97%，市值僅餘4.3億歐元（約37億港元）。該公司於2018年9月取代德國商業銀行成為DAX指數成分股，市值曾高達240億歐元（約2086億港元）。

股價一周蒸發97%

該公司創辦人布勞恩（Markus Braun）因為帳目問題在上周辭任行政總裁一職，繼而被捕，現獲准保釋候查。該公司前營運總監馬沙萊克（Jan Marsalek）也有涉案嫌疑，相信現身處菲律賓。Wirecard昨在一份簡短聲明稱，新管理層鑑於公司資金短缺、負債纍纍，決定向慕尼黑法院申請破產，並正評估是否要為子公司申請破產。

一名接近債權人的消息人士稱，該公司約有三分之二的銷售額屬虛報，即使其核心業務健全，但不足以透過這些業務償還35億歐元的債務，更遑論要應付其他法律訴訟開支。根據2018年的財報，它聲稱處理了價值1250億歐元（約1萬億港元）的信用卡及借記卡交易，產生20億歐元（約174億港元）收入。

作為VISA和萬事達卡（Mastercard）網絡的成員，Wirecard負責將信用卡款項轉帳給數以千計企業，但真正的業務規模不明。德國財政部證實，德國聯邦金融監管局（BaFin）於去年1月底收到關於Wirecard的匿名舉報資料。BaFin曾把這些資料，聯同《金融時報》有關Wirecard的可疑交易報道進行評估。不過BaFin當時並未要求執法部門向Wirecard調查，而是禁止沽空Wirecard，限制相關醜聞對該股票造成的損失。這處理手法令該機構受批評。

德國認收舉報 禁沽空捱轟

為應付外界質疑，布勞恩去年底找畢馬威會計師事務所（KPMG）做獨立調查。畢馬威在4月公布調查結果，但無法核實10億歐元（約87億港元）的現金餘額，對該公司的帳目表示質疑。KPMG的報告稱，懷疑虛假的交易來自該公司在迪拜、都柏林和慕尼黑的部門，這些部門幾乎專門處理外判的支付程序。這些業務也是Wirecard在2016至18年間，大部分營業利潤的來源。慕尼黑檢察官正調查布勞恩是否涉及虛假陳述及操縱市場。

（綜合報道）

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