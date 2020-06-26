騰訊伙任天堂開發Pokémon Unite

網民指「換湯不換藥」

Pokémon Unite會在任天堂的Switch，以及iOS和Android平台上推出，並支援跨平台連線，但未有推出時間。天美工作室曾開發多款熱門遊戲，包括《王者榮耀》、《QQ飛車》、《Call of Duty: Mobile》等，但消息公布後，大量網民批評Pokémon Unite換湯不換藥，遊戲更像是更換了角色外形的《王者榮耀》，其Youtube宣傳片上，給予「不喜歡」評價人數遠超給讚的人數。

購馬來西亞串流平台

不包債務

此外，騰訊收購馬來西亞自選影像（VOD）串流平台iFlix部分資產，彭博引述消息指，騰訊將收購的包括內容、技術和資源，以增強當地業務，但不包括其債務，並引述騰訊的電郵聲明表示，收購符合公司擴大國際串流媒體平台、WeTV，為東南亞用戶提供國際，本地和原創的各種類型和語言的高質內容的策略。