漢莎大股東轉軚接受政府注資

早前漢莎的大股東Heinz Hermann Thiele反對政府救助方案，並提議德國復興信貸銀行間接持有漢莎，而不是政府直接持股和進入董事會。言論引發市場憂慮漢莎救助方案失敗，而漢莎將不得不尋求保護。不過，Thiele周一與政府開會後改變主意，並於昨日向傳媒表示支持方案。同時，歐盟亦宣布向德國政府的援助方案開綠燈。而漢莎同時與工會達成節省成本協議，避免2.2萬名員工失業。

澳洲航空計劃集資不超過19億澳元（約101億港元），當中13.6億澳元（約73億港元）向機構配售，餘額向股東配股，發行價3.65元澳元（約19.5港元），折讓約12.9%，配售股份約3.727億股，佔經發行股本的25%。

澳航配股集資兼裁6000人

澳航昨日發表其3年計劃，目標是在3年內削減150億澳元（約800億港元）成本，使2023財年起每年節省10億澳元（約53億港元）的持續成本。澳航行政總裁Alan Joyce表示，短期將公司定位為小型航空公司，預計未來數年收入將大大降低，大多數航空公司都須重組才能生存。

澳航透露，計劃裁員至少6000人；繼續讓15,000名員工停工，直至恢復航班；立即淘汰剩餘的6架747客機，較計劃提前6個月；停飛約100架飛機12個月，包括大多數國際機隊。公司計劃推遲A321neo和787-9機隊的接收，預計上述措施可節省10億澳元持續成本，大部分可於2021財年完成。澳航預計，雖然下半年收入大減，但上半年稅前利潤強勁增長，預計全年業績將收支平衡，甚至錄得稅前利潤。

捷星裁員 無薪假延至年底

廉航捷星航空則宣布，將裁減26%員工，料涉及180人，其他大部份員則延長放無薪假至年底。捷星表示，將縮減機隊，減少5架A320飛機至13架。