回應股東背景質疑 姚：專注做好業務

目標客群為投身社會數年人士

他指，該行目標客戶群是已投身社會數年，累積小量財富的人。至於本港近一年來大變天，會否影響虛銀發展進度，他認為一來資金仍不停流入香港，二來疫情下反而令虛銀受惠。

姚文松原是信銀國際個人銀行高層，曾參與推動信銀國際旗下inMotion動感銀行服務，包括全港首個遙距開戶服務及提供虛擬信用卡，同時他曾涉獵零售銀行業的風險管理、營銷推廣，以至開發金融科技新產品等各方面，亦曾經在國內創辦金融業務，有逾20年的銀行和金融服務行業經驗，被挖角做天星開荒牛。

稱疫情反利好虛擬銀行

該行行政總裁劉雪樵背景亦雄厚，他曾於美國財政部及金管局任職多年，有逾30年國際金融監管機構及管理經驗。他亦曾於大新銀行（2356）、深圳發展銀行等擔任董事會成員。被問及在監管機構任職多年，為何會加入私營企業，他笑言「自己從來未曾嘗試直接地管理一家公司」，過往一直都是擔當監管角色，往往都是遠觀整體行業環境，因此想要走出象牙塔，直面參與行業的發展。