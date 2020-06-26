天星銀行3個月吸逾4000客 冀一視同仁 客戶不再分級

明報記者 溫藹紅、廖毅然

由小米（1810）及尚乘集團合資的天星銀行，3月底宣布試業，6月11日正式開業，至今約兩周。劉雪樵及姚文松笑言，客戶反應勝預期，指該行正式開業至今淨增加的客戶人數，已超過試業階段的2000人，即目前約有4000名客戶，銀行存款金額亦錄得約六成增幅，大部分來自活期存款。

客戶反應勝預期

開業兩周存款增六成

目前天星銀行推出3.6厘活期存款年利率、自訂存款期及貸款等服務，劉表示，現有的存貸服務僅屬首階段推廣，其後將加強提升支付服務，並將逐步推出新產品，笑指「時間表已排到今年底」，同時透露不少創新產品現已進入金管局的沙盒試驗。

下一步擬提升支付服務

提到天星銀行的定位，姚表示，該行改名「天星」意旨天上星體之一的太陽，其光芒能照耀所有人，寓意普惠，冀讓各人都可享受金融服務。

他指出，由於傳統銀行服務成本較高，因此會按客戶資產劃分層級，貴賓客戶才可享最高優惠，變相令部分客戶群組的需求被忽略。相反，「虛擬銀行沒有這方面的包袱，所有服務均透過手機完成，變相可節省更多人力及租金成本，從而提供較高存息，客戶亦可享受無差別對待」。

劉又補充，目前仍有部分客戶群未能充分受惠銀行服務，例如天水圍等偏遠地區銀行網絡甚少、中小企借貸難度高等，虛銀則可藉其低成本優勢去填補這些痛點，以推動真正的普惠金融。

他解釋，傳統銀行除了租金外，需聘請大量員工包括分行及客戶經理等，部分更需支付佣金，反之虛銀不設分行，而該行現時合共僅120名員工，可以將更多資源轉化成客戶優惠。

稱最擔心遭黑客入侵

加強保安簡化程序增用戶信心

問到現時虛擬銀行在本港仍屬新事物，該行會如何提升大眾信心，劉坦言，過去一年最擔心的是系統遭黑客入侵，因此開業前該行已不斷加強保安系統，通過測試後才推出市場，另外虛銀初期定會透過推出利率優惠、簡化開戶程序等作招徠，同時會運用人工智能（AI）及大數據等科技分析加強用戶信心，但他認為政府亦應加強介紹及教育工作，從而促進虛銀的普及發展。