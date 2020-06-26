天星銀行3個月吸逾4000客 冀一視同仁 客戶不再分級

【明報專訊】金管局發出8張虛擬銀行牌照至今逾一年，目前僅得天星銀行及眾安銀行正式開業，其餘普遍將於今年內投入服務（見表）。天星銀行行政總裁劉雪樵及替任行政總裁姚文松接受本報訪問時表示，該行正式開業約兩周，已淨增逾2000名客戶，連同試業期間的客戶，目前已有逾4000客戶。他們希望，能夠做到對每個客戶一視同仁，擺脫傳統銀行的分級制度，達到「普及金融」的目標。
明報記者 溫藹紅、廖毅然
由小米（1810）及尚乘集團合資的天星銀行，3月底宣布試業，6月11日正式開業，至今約兩周。劉雪樵及姚文松笑言，客戶反應勝預期，指該行正式開業至今淨增加的客戶人數，已超過試業階段的2000人，即目前約有4000名客戶，銀行存款金額亦錄得約六成增幅，大部分來自活期存款。
客戶反應勝預期
開業兩周存款增六成
目前天星銀行推出3.6厘活期存款年利率、自訂存款期及貸款等服務，劉表示，現有的存貸服務僅屬首階段推廣，其後將加強提升支付服務，並將逐步推出新產品，笑指「時間表已排到今年底」，同時透露不少創新產品現已進入金管局的沙盒試驗。
下一步擬提升支付服務
提到天星銀行的定位，姚表示，該行改名「天星」意旨天上星體之一的太陽，其光芒能照耀所有人，寓意普惠，冀讓各人都可享受金融服務。
他指出，由於傳統銀行服務成本較高，因此會按客戶資產劃分層級，貴賓客戶才可享最高優惠，變相令部分客戶群組的需求被忽略。相反，「虛擬銀行沒有這方面的包袱，所有服務均透過手機完成，變相可節省更多人力及租金成本，從而提供較高存息，客戶亦可享受無差別對待」。
劉又補充，目前仍有部分客戶群未能充分受惠銀行服務，例如天水圍等偏遠地區銀行網絡甚少、中小企借貸難度高等，虛銀則可藉其低成本優勢去填補這些痛點，以推動真正的普惠金融。
他解釋，傳統銀行除了租金外，需聘請大量員工包括分行及客戶經理等，部分更需支付佣金，反之虛銀不設分行，而該行現時合共僅120名員工，可以將更多資源轉化成客戶優惠。
稱最擔心遭黑客入侵
加強保安簡化程序增用戶信心
問到現時虛擬銀行在本港仍屬新事物，該行會如何提升大眾信心，劉坦言，過去一年最擔心的是系統遭黑客入侵，因此開業前該行已不斷加強保安系統，通過測試後才推出市場，另外虛銀初期定會透過推出利率優惠、簡化開戶程序等作招徠，同時會運用人工智能（AI）及大數據等科技分析加強用戶信心，但他認為政府亦應加強介紹及教育工作，從而促進虛銀的普及發展。