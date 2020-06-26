匯豐按息加至H+1.5厘 回贈削至0.2%

封頂利率維持P減2.5厘

據了解，該行600萬元以下新做按揭貸款息率由H+1.4厘，上調至H+1.5厘，近1個月已累加0.2厘，現金回贈亦由0.5%削減至0.2%；600萬至2000萬元息率均加至H+1.45厘，當中1000萬元以上更一下子由H+1.3厘大加0.15厘，現金回贈率介乎0.5%至0.8%；2000萬元以上亦上調0.1厘至H+1.4厘，現金回贈率由1.5%削至1%。全部封頂利率維持P減2.5厘不變，即實際利率上限保持在2.5厘。

匯豐發言人回覆本報查詢時表示，該行定期檢視樓宇按揭息率、現金回贈及其他優惠，並根據市場情况調整，並將繼續推出不同按揭產品及優惠以滿足客戶需要。

1個月拆息回落 抵消加息幅度

中原按揭董事總經理王美鳳指表示，受經濟疲弱、市場潛在風險增加等因素影響下，加上拆息向下銀行資金成本未必同步回落，令銀行淨息差受壓，個別大型銀行現階段將集中控制資金成本。不過她認為，近日與樓按相關的一個月拆息已跌至0.5厘以下水平，已抵消銀行加息幅度，而調整後之H按息仍明顯低於首季H按息2.5厘水平，認為樓按調整對樓市影響甚微。

事實上，一個月拆息在周三報0.47厘，相較5月底的1.1厘已大減逾0.6厘，抵消近兩月的按息升幅。不過王美鳳指出，大行牽頭調整往往具有指標作用，其他銀行或為保險起見會跟隨。

多家銀行包括中銀香港（2388）、渣打、恒生（0011）回覆本報查詢時表示，銀行的按揭息率及現金回贈水平，將會視乎市場情况、貸款金額、客戶關係或還款能力等因素而定，並不時作出檢討及調整。東亞銀行（0023）亦指會密切留意市場情况，不時檢討旗下的按揭服務。