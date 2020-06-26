老行尊：經紀變得似小販

董偉：中資股撐起港交所規模

他說：「四會時代，各交易所的規劃不同，結果合併後，比以前發展成熟。」他認為，若沒有內地企業來港上市，單靠香港公司上市，港股成交難以有今日的規模。不過他認為，業界佣金受到限制，加上需要提供孖展服務才有利可圖，以及在細價股改革後生態有變，已令業界經營困難。

蔡陳葆心則稱，以往是證券經紀參與發展交易所，到港交所上市後，話事的是行政總裁而非一眾經紀，她認為這是最大改變，形容經紀變成像小販般，「取得小販牌才可經營」。

現任立法會金融服務界議員張華峰亦見證港交所20年變遷。他笑言雖然近年港交所吸引內地資金來港，鞏固香港金融中心地位，但同時大量內地券商來港亦令本地同業經營更困難。他憶及業界與港交所的爭拗，指千禧年代取消經紀最低佣金的影響最大，而「U盤」引發抗議大浪。不過他同意現時「U盤」運行順暢，造市情况亦少見。

張華峰表示，當年作為聯交所參與成員獲派的港交所股份，多數已經出售，但賣過再買，現時手上也有少少。