3任總裁管理風格各異

鄺其志空降 周文耀隨和

港交所上市，即招徠曾任香港史上首名廣播局長的鄺其志出任首任行政總裁。綽號「神童」的鄺其志，空降港交所只任職3年。在他任內，曾修改創業板上市規則推動更多企業上市，亦部署減低投資者買賣大藍籌的每手股數。但在2002年，他推動仙股除牌，觸發577隻細價股暴跌，引起重大爭議，時任財經事務及庫務局長馬時亨更要鞠躬道歉，其後鄺其志亦宣布不續約。

周文耀緊接上台，因為熟悉交易所運作及為人隨和而受業界及傳媒歡迎。在他任內，見證內地國有銀行及保險巨企先後登陸港股，奠定香港市場可供巨額融資的地位。同時，亦着手加強資訊科技平台投資。在2008年備受爭議的董事禁售期事件，他最終宣布將禁售期由5至7個月縮至3個月，獲業界接納。

李小加力拓版圖

港交所現任行政總裁李小加則在2010年1月上任，掌舵至今逾10年，其間港交所愈發與內地連接緊密，先後有「滬港通」、「深港通」、「債券通」等出台，現時內地公司佔港股比例高企。近年引入的不同投票權架構及第二上市公司，更令中概股熱潮席捲全港。

不過李任內曾因強推夜期、復活「U盤」等改革，惹來證券界不滿。另外亦曾計劃鯨吞倫交所，被對方拒絕後放棄。最近亦出現上市科「反貪風暴」。李小加最終在今年5月宣布，明年約滿後不續任。