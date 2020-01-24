港交所上市20周年 股價漲80倍 僅剩少數原始股東 港府持貨值240億

明報記者 陳偉燊、馬迪帆

港交所在20年間單是股價升幅已達80倍，連同股息的總回報更高達166倍，年化回報率29%，同期盈富基金總回報1.94倍，恒指累升55%。

港交所在20年前變身為上市公司，一眾證券行及期貨行，均按其在交易所所佔席數獲分配股份。當年如新鴻基金融及輝立等證券行便因為攤佔較多交易席位，因此按比例獲分配較多股份。

其後股價飛升，股份逐漸由傳統經紀落入基金及港府手上並成為主要持份者。目前該所最大持股人，已非原來的證券商，而是摩根大通、港府及貝萊德，分別持股7.1%、5.93%及4.62%。

輝立由上市持股至今

根據本報翻查該股最新股東名冊資料顯示，早於2000年港交所上市並持貨至今者，只有少數個人投資者。至於港交所的原始股東如證券及期貨商，主要為向來佔港交所出市席位較多的輝立證券集團旗下輝立商品（香港），應該由上市持股至今，持貨逾306萬股，雖然股權佔比只有0.24%，但是截至本周三，手上持股價值高達9.7億元。向來低調的永安國際（0289）控股股東郭家經營的宏高集團。單是旗下經營金融業務的私人公司宏高集團，便透過宏高公司及宏高證券，於2002年及2004年起，兵分兩路分別持有311萬股及111萬股，各佔港交所0.25%及0.09%股權。

永安郭家持股值13.4億

在一眾華資行中，以永安郭家旗下宏高集團在港交所持股價值最大，高達13.4億元。原來持股較多的新鴻基金融，則未見名列實物持股名冊之內。

至於港交所的一眾前任及現任高層中，不少仍然持有港交所股份。當中該所前董事李佐雄為首的佐雄證券，便自2002年起持股達188萬股，價值高達5.99億元。該所現任董事總經理、市場發展科副主管及環球上市服務部主管鮑海潔亦持有逾2萬股，手上股份市值達637.33萬元。港交所前行政總裁周文耀亦自2005年持有的53萬股，持股價值亦達1.7億元。現任行政總裁李小加則持有49.93萬股，攤佔市值1.6億元。

目前仍在抱恙的股壇長毛David Webb，一如過往持有港交所碎股2股而已。