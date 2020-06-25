港鐵3商場疫市出招 推1元菜式吸客

商場於本月29日推出「仲夏夜滋味」主題活動，三大商場之星級食肆將一連6周推出「HK$1至Hot招牌菜」，讓顧客以1元即可品嘗餐廳的馳名大熱菜式 (需堂食/個別食肆需消費)，參與食肆包括梅丘壽司美登利總本店 、樂天皇朝、Greyhound、Outback等。

此外，MTR Mobile App登記用戶於平日在商場晚市用膳除了1元餐飲優惠及購物禮券獎賞外，商場於周五、六及日更推出「週末購物優惠券獎賞」推廣活動，只需於任何兩間非食肆零售商戶消費滿指定金額，即獲高達200元港鐵商場購物優惠券。自本月29日至7月30日期間，逢周一至四（公眾假期除外）晚上6時後，於三大商場指定食肆消費每次滿500元，可享指定商場50元餐飲優惠券乙張；另於本月26日至7月26日期間，逢周五、六、日於三大港鐵商場內任何兩間非食肆零售商戶消費滿1800元，即送200元港鐵商場購物優惠券，包括100元時裝及美容類別優惠券及100元鐘表/首飾/電器用品/電訊類別優惠券。