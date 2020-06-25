恒地借錦田地建過渡屋 規劃署不反對

青建油塘鋼鐵廠轉住宅料過關

資料顯示，恒地以收取象徵式1元的租金，借出江夏圍約44萬方呎土地，由博愛醫院營運，項目發展地積比率不多於1.5倍，擬建10幢4層高的住宅大廈，提供1998伙，預計人口約6292人；另2幢2層高的社區大樓以提供社區輔助設施，總樓面面積約66.93萬方呎。據悉，上述土地平整費用會由恒地負責，待工程完成後，恒地再將土地交出，而政府將出資建屋。

另近年主力新加坡發展的青建國際（1240），早前低調開拓在港的房地產項目，2018年9月以5.3億元購入的油塘東源街18號（現為東亞庫運紹榮鋼鐵）後，去年向城規會申請改劃住宅，計劃興建兩幢21層高住宅大廈，提供224個面積約1044方呎的單位。有關申請於明日城規會審理，而規劃署文件顯示，該署不反對，料可獲通過。

此外，興勝創建（0896）等持有的長沙灣Peak Castle商廈，早前申請略為放寬最高地積比率限制，就現有商廈加建1層，並改建為酒店，1至3樓用作酒店附有設施，5樓或以上則作酒店，提供200個酒店房，總樓面約14.92萬方呎。規劃署亦不反對其申請，料亦可在明日城規會獲批。