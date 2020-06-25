張家輝5800萬破頂價沽逸廬 11年賺近倍

邱達根8800萬沽大寶閣

另外，大寶閣二手交投一向不多，但今年已錄得第三宗成交，其中已故遠東集團創辦人邱德根，其兒子兼荔園主席邱達根持有的大寶閣高層B單位，新近以8800萬元易手，實用2465方呎，實呎35,700元。邱達根早於2014年以7900萬元購入，持貨6年帳面僅獲利900萬元或11%。資料顯示，邱達根妻蘇健恩持有九龍延坪道帝景峰帝景軒7座中層A、B室相連戶，實用共1963方呎，上月以3998萬元沽出， 實呎20,367元，蘇健恩2015年3600萬元購入，帳面賺398萬元或11%。

土地註冊處資料顯示，由商務及經濟,發展局局長邱騰華胞弟邱騰達等持有的西灣河嘉亨灣2座低層H室，實用490方呎，2房間隔，本月中以1000萬元易手，實呎20,408元。邱騰達2011年1月506.9萬元購入，帳面獲利493.1萬元。

邱騰華胞弟千萬沽嘉亨灣

另早前購入中半山富匯豪庭的前立法會議員及港區人大代表梁劉柔芬，最新以9800萬元放售跑馬地樂景園一個實用2583方呎低層B室，實呎近3.8萬元，梁劉柔芬2007年3720萬元購入，現放售價較當年高1.6倍。此外，Body Shop前董事總經理Marcus Tancock 持有的大嶼山䃟石灣33及34號物業「The Haven」，以8500萬元透過公司轉讓形式放售，佔地約7027方呎，實用面積約4250方呎，意向每實呎約2萬元，樓高3層，5套房連工人套房間隔，料項目約1個月後可獲入伙紙。