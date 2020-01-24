SEA TO SKY收逾萬票 成今年票王

【明報專訊】新盤銷情理想，長實（1113）將軍澳日出康城8期SEA TO SKY自上周五起收票，市場消息指，至昨日共6日，累計暫收逾1.04萬票，成今年新盤票王，以首批發售462伙講，超額逾21倍，項目將於明午3時截票。資料顯示，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park2期，上月中推售首輪200伙，一周累收10261票，一度成為今年新盤票王，超額50倍。
明午截票超額逾21倍
為配合推售，中原按揭及經絡按揭均為項目推出按揭優惠，按息全期低至H加1.3厘，以昨日H為0.47厘計，實際息率約1.77厘，而計劃提供的鎖息上限為 P減2.75厘（P現為5.25厘），另設有現金回贈為貸款額1.2%。
福建客付6664萬辣稅入市皇第
此外，豪宅新盤連錄成交，新世界（0017）西貢清水灣傲瀧實用3372方呎的B座P1三複式戶，屬四房四套間隔，連844方呎私人天台及按摩池，最新以9631.4萬元售出，實呎28563元。
另土地註冊處顯示，資策（0497）旗下渣甸山皇第16樓A室，實用面積2848方呎，3房3套間隔，上月底以逾2.22億元售出，實呎7.8萬元，買家以KE YU LIMITED登記，即需付樓價三成、涉6664萬元辣稅，該公司董事邱小青，報住福建。