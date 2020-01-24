SEA TO SKY收逾萬票 成今年票王

明午截票超額逾21倍

為配合推售，中原按揭及經絡按揭均為項目推出按揭優惠，按息全期低至H加1.3厘，以昨日H為0.47厘計，實際息率約1.77厘，而計劃提供的鎖息上限為 P減2.75厘（P現為5.25厘），另設有現金回贈為貸款額1.2%。

福建客付6664萬辣稅入市皇第

此外，豪宅新盤連錄成交，新世界（0017）西貢清水灣傲瀧實用3372方呎的B座P1三複式戶，屬四房四套間隔，連844方呎私人天台及按摩池，最新以9631.4萬元售出，實呎28563元。

另土地註冊處顯示，資策（0497）旗下渣甸山皇第16樓A室，實用面積2848方呎，3房3套間隔，上月底以逾2.22億元售出，實呎7.8萬元，買家以KE YU LIMITED登記，即需付樓價三成、涉6664萬元辣稅，該公司董事邱小青，報住福建。