周年茂帝灣居現樓盡推 均呎1.45萬 貴屯門同區樓花逾一成半 27伙最細2房887呎起

明報記者 黃逸沂、張允亭

已屆現樓的帝灣居，由1座樓高6層的住宅大廈及5座洋房組成，設22伙實用面積由887至1329方呎分層單位，戶型全為2房至3房間隔，而洋房則為4房或以上間隔，實用面積則由3544方呎起，每戶均配置私人升降機。項目首張價單涵蓋全數分層單位，定價由1200.2萬至2616.1萬元，發展商提供最高直減折扣4%，折實價由1152.2萬至2511.5萬元，整批單位折實平均實呎14,486元。

894呎2房折實1152萬入場

項目入場單位為1樓B室，實用894方呎，2房1套間隔，定價1200.2萬元，折實價1152.2萬元，折實實呎12,888元；最貴單位為6樓D室，連天台特色戶，實用1329方呎，3房1套間隔，定價2616.1萬元，折實價約2511.5萬元，折實實呎18,898元。項目將於周日以先到先得形式發售22伙分層戶，至於5座洋房則於同日起以招標形式出售。發展商是次共提供3種付款計劃，包括享有4%優惠的「60天期」、享2%優惠的「90天期」及不設優惠的「120天期」。

周日全盤開售 5間洋房招標

發展商昨日開放位於分層現樓示範單位予傳媒參觀，其中5樓C室實用916方呎，屬2房1套間隔；5樓D室實用1329方呎，屬3房1套間隔，單位內提供部分西門子家電。值得一提的是，已屆現樓的帝灣居早於2018年9月已取得入伙紙，項目亦已獲批滿意紙。

周年茂曾是李嘉誠「左右手」

曾是長和系創辦人李嘉誠「左右手」、現為華業控股主席兼董事總經理的周年茂，昨天與兒子、華業控股集團經理周統育「父子兵」上場。被問及對於空置稅中止審議一事，周年茂回應指，這對發展商來說是利好消息，不會影響集團發展。他續稱，本港對住宅需求持續，樓價料相對平穩，預期本港樓市將健康平穩發展。

周統育表示，由於項目主打887方呎以上的大單位，故以同區換樓客為主要客群；定價方面，分層戶開價參考同區新樓盤，至於洋房則暫未有參考價。分層單位每呎管理費5.9元，洋房每呎管理費則約5.5元。據樓書顯示，項目的住客會所總面積僅約930方呎，提供設施包括健身房等。