李曉佳：國開行救機管局也救港府

早在2010年，機管局自行籌組5年期的港元循環貸款，14家參與行當中並無中資；5年後，亦即2015年，機管局再與21家銀行簽訂5年期循環貸款，國開行只是簿記行之一，與今次既牽頭又當顧問的「獨當一面」有很大分別。

港分行牽頭 曲線政府注資？

眾所周知，國開行是中國的政策性銀行，成立於2009年的香港分行，是國開行首個及唯一一個境外分行，其行動也往往會配合國家戰略，例如2014年作為主要牽頭行參與前海首筆跨境人民幣貸款；2017年在香港發行首筆一帶一路債券等等。另一方面，機管局原本計劃籌集的200億元貸款，一半為三跑支出的定期貸款，另一半是循環貸款，用來維持流動資金水平，在加碼至350億元後，即三跑支出及日常營運資金分別增加75億元，對解決機管局短期資金壓力有很大幫助。

疫情下，今年4月及5月機場客運量按年跌逾99%，嚴重打擊機管局的機場收費、保安費、零售特許經營等收入；機管局又出資46億元協助業界紓困，包括先行向航空公司購買約50萬張機票。假設機管局的營運成本與上一財年（截至今年3月）不變，同為70.27億元，那麼連同紓困支出便需要116億元周轉，175億元的循環貸款正好解決了問題。

同時，機管局主席蘇澤光已明言機場三跑工程會如期在2024年啟用。造價達1415億元的三跑系統工程，機管局主要依靠徵收機場建設費、機場溢利、銀行借貸和發債3個資金來源。機場建設費已因客運量急挫而銳減；機場今年要有盈利相信相當艱難；更甚者，機管局原本計劃上財年發行3年期50億元債券，受疫情影響要延後至本財年。目前三跑融資就只有早前以私募方式向機構投資者發行的29億元債券。

要如期建成三跑 貸款雪中送炭

禍不單行是評級機構標普在3個月內兩度把機管局的獨立信用狀况（SACP）下調，目前為「a-」，這對機管局日後發債成本難免有影響。在這些困難下要如期建成三跑，額外增加的75億元定期貸款是雪中送炭。

再者，政府若要注資機管局便須經過立法會財委會同意，但現在由國開行牽頭「踴躍支持」，令機管局額外多了150億元額度，情况就有點像港府利用土地基金注資國泰而繞過立法會一樣，充滿了政策性，為港府解決了一個煩惱。

[李曉佳 財經澡堂]