軟銀售T-Mobile股份 套現1560億救亡

65%持股 售回T-Mobile

軟銀表示，將把手上不超過1.983億股的T-Mobile股票，相當於軟銀約65%的T-Mobile持股，出售給T-Mobile。後者將向公開市場及其他投資者發售這些股票。T-Mobile將以每股103美元的價格公開發售股票，籌集不超過158.8億美元的資金。T-Mobile周二收市價為107.16美元創新高，配售價較周二收市價折讓4%。

除上述交易外，T-Mobile母公司德國電訊，也擁有收購約1.0149億股T-Mobile股份的選擇權。一旦執行，出售額預計達到1萬億日圓（約726億港元），料軟銀的4.5萬億日圓出售資產目標最終可望落實。軟銀目前持有約25%T-Mobile股份。倘完成向T-Mobile及德國電訊的交易，軟銀的持股將降至不到1%。

軟銀仍持25.2%阿里股份

T-Mobile於4月完成與原為軟銀子公司的Sprint合併，令軟銀取得T-Mobile約3.05億股的股份。出售幾乎全部T-Mobile的股權，是軟銀集資的主要部分。軟銀上月亦曾透露，與銀行訂立預付式遠期合約（prepaid forward contracts），利用阿里巴巴持股取得115億美元（約897億港元）資金。作為阿里的最大股東，軟銀持有25.2%阿里股份。阿里巴巴（9988）在香港股價昨股價逆市微升0.6%。

軟銀近期又因投資德國支付服務巨頭Wirecard而損手。去年4月，軟銀集團的一家關聯公司購入Wirecard價值9億歐元（約79億港元）的可轉換債券，並與其建立戰略合作關係。在這筆交易中作為軟銀顧問的瑞信，後來打包了這些債券轉售給第三方投資者。上述的債券交易價格現已跌至面值的12%。

（綜合報道）

[國際金融]