疫情反彈 美股曾挫逾800點 憂經濟難重啟 航空旅遊零售大跌

受惠於經濟活動重啟的公司股價受壓，航空股早段跌幅在4%以上。包括嘉年華、挪威郵輪及皇家加勒比在內的郵輪股，早段跌幅達一成。零售商Gap股價早段也跌8%。由於美國佛羅里達州確診個案激增，當地迪士尼樂園在下月重啟的計劃可能受影響，迪士尼股價早段跌逾3%。

郵輪股早段跌幅達一成

佛州的數據顯示，周二的確診病例增加5,508宗創新高，目前累計病例逾10.9萬宗。該州的檢測陽性率（positivity rate）升至15.91%。AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內羅（Gregory Faranello）稱，貨幣政策及財政刺激措施的影響已在股市短線反映，市場正聚焦疫情及夏季經濟重啟的步伐，「我們已進入這場危機的新階段」。

CNBC分析了美國約翰·霍普金斯（Johns Hopkins）大學的數據，發現美國的7天平均確診病例，較一周前增長30%以上。加州是確診個案上升的州份之一，僅周一就增加了6000多個病例。在德國，下薩克森州一家屠宰場也出現新爆發，令市場憂慮環球疫情再次惡化，歐洲股市昨亦普遍下滑。疫情加劇，加上原油庫存增幅比預期多，國際油價昨午夜前跌逾5%。美國10年期國債孳息率跌穿0.7厘，金價繼續在接近8年高位徘徊。

分析：月底獲利回吐壓力大

之前由於市場憧憬經濟逐漸復蘇，標普500指數第二季累計升約兩成。隨着6月底將至，部分分析師估計，退休基金、投資基金及投資者將沽出一些升幅頗多的股票套現，並轉買價格偏低的債券。富國估計，美國各退休基金將轉移約350億美元進入固定收益領域，規模是6年來最大。這主要由於股票上漲，但債價沒有跟上。摩通分析師更認為，若以全球角度來看，把美國的退休基金、共同基金，以及國際機構納入考慮，由股市流向債市的資金規模可能達1700億美元（約1.3萬億港元）。

美擬向歐洲多國加徵關稅

經濟前景不明之際，彭博社報道，美國政府正考慮對從英國、西班牙、德國和法國進口的31億美元貨品加徵關稅，恐與歐洲展開新一輪貿易戰。美國貿易代表處（USTR）稱，這份關稅清單包括飛機、芝士、橄欖、酒類等。報道稱，措施亦將打擊歐洲奢侈品品牌，例如生產皮革產品的Givenchy和愛馬仕（Hermes）、製造白蘭地和香檳的Remy Cointreau等。法國LVMH集團生產的一系列產品也可能受影響。

（綜合報道）

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