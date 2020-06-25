中央撐企業 穆迪：影子貸款增千億

預期下半年企業貸款續增

穆迪報告指出，因為經濟收縮，影子銀行規模佔名義GDP的比例，由去年底的59.5%，升至60.3%。銀行向非金融私人企業的貸款量自3月開始回升，至5月份的按年增長升至13%，因為政策轉向鼓勵銀行貸款以支持經濟，短期企業貸款成為貸款主要增長動力。人行近月推出減息降準等寬鬆政策，穆迪預期下半年企業貸款將繼續增長。

社融總額今年首季升9.7%

此外，社會融資總額在今年首季上升9.7%，為2018年第二季以來最大增幅，令整體經濟槓桿率急增。穆迪董事總經理、亞太區首席信用總監Michael Taylor指出，由於人行放鬆貨幣和信貸政策，以支持中國經濟復蘇，預計未來數月影子銀行規模和整體槓桿率仍將繼續上升，不過政府仍相當着重金融穩定，因此預期總體升幅有限。

穆迪副總裁、高級信用評級主任李秀軍表示，基建貸款的增長扭轉此前信託貸款下滑，第一季向地方政府融資平台投放的信託貸款也有所反彈，反映出平台公司牽頭的基建項目獲得政策支持。