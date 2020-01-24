世華全年虧轉盈 賺逾700萬美元

派第二次中期息0.1美仙

期內營業額2.39億美元，按年減少16.2%，其中，香港及台灣的出版及印刷業務因經濟環境低迷，令收入減少12.7%至4419.8萬美元，稅前虧損因此按年擴大55%至527.5萬美元。旅遊業務錄得營業額7796.1萬美元，按年減少14.9%，導致稅前溢利按年少25.8%至339.7萬美元。

世華媒體指出，去年長達數月的社會動盪癱瘓香港零售及旅遊業，年初爆發的新冠肺炎疫情令問題進一步加劇，集團預期本財年將極具挑戰，直至治療方法或疫苗面世，集團已採取措施精簡旅行團業務，確保其具備所需資源渡過疫情難關，並可於國際旅遊恢復後重投運作。

世華媒體亦指，由於疫情導致人群須保持社交距離，集團着手組織虛擬展覽及網上活動，包括《明報》於今年3月成功舉辦虛擬「海外教育博覽會」，4月及5月組織投資網絡研討會；《明報》亦獲贊助製作facebook實况影片。此外，集團於3月推出電子商務平台「PowerUp」，探索網上購物商機。

另外，集團旗下萬華媒體（0426）昨日亦公布全年業績，截至今年3月底，虧損擴大至2684.8萬港元，營業額則按年跌29%至7012.9萬元，不派末期息。