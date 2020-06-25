舜宇料5G手機銷售遜預期5.7%

料內地今年出貨量3.4億部 按年跌11％

另舜宇認為，受累於成本高及缺乏應用場景，料今年全球5G手機銷售將會比預期的少5.7%。舜宇指出，國際貿易間摩擦升級，衝擊行業供應鏈，料內地今年智能手機出貨量為3.4億部，按年跌11％；印度智能手機出貨量為1.18億部，按年挫22.1％。舜宇昨升2.9%，收報119.8元。

惠譽報告指出，預料今年全球智能手機銷量將急降，在下半年仍維持疲軟，更認為手機銷量要到明年第一季才會反彈。在今年第一季，由於中端智能手機較受歡迎，三星仍以21％市場份額保持領先地位，其競爭對手蘋果雖然在出貨量上持平，不過由於疫情擴散至歐美，因此其手機銷量於今年下半年或會惡化。出貨量方面，惠譽預計今年全球智能手機出貨量將下降15％至17％，今年第二季全球智能手機出貨量或急跌，原因是許多手機品牌門店關閉，消費者被迫留在家。不過，惠譽預計，隨着各國逐步重啟經濟活動，以及消費者重返市場，今年智能手機的出貨量將恢復。