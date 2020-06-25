4新股孖展未足50億 觀望氣氛濃 較受歡迎藥業股海普瑞 暫超購7.7倍

明報記者

據各家券商統計，海普瑞首日獲借出約39.49億元孖展，以公開發售集資額4.53億元計，超購約7.7倍；按超購倍數計，物管股弘陽服務（1971）首日超購逾8倍，反應更佳，但該股公開招股部分集資額4300萬元，借出孖展約3.97億元。

其餘兩隻細價新股，內地民營醫院營運商宏力醫療首日僅獲借出約3000萬元，暫未獲足額認購；GEM板新股中國蜀塔（8623）反獲不少投資者「冷敲」，3家券商合共借出約5731萬元孖展，公開部分獲約6.2倍超額認購。根據宏力昨日上載招股書，該股計劃發行1.5億股，招股價介乎1.8元至2.3元，集資最多3.45億元，每手2000股入場費4646.35元，公司將於本月24日至30日招股，7月10日上市。至於蜀塔招股價介乎0.25至0.4元，以發行2億股計，集資8000萬元，每手1萬股入場費4040.31元，7月2日中午截止認購申請，料7月10日掛牌，獨家保薦人為同人融資。

傳港龍中國地產通過上市聆訊

有本地券商表示，早前京東上市表現連累部分大額孖展認購大戶「損手」，加上部分下周接力的新股如電子煙霧化器生產商思摩爾，業務較特別，料吸引力更佳，因此不少散戶抱觀望心態，視乎不同新股反應才決定是否認購。

合景泰富雅居樂分拆業務上市

此外，市傳港龍中國地產、虎視傳媒及德合集團均已通過上市聆訊。報道指港龍中國地產計劃引入兩名基礎投資者，其中包括近期已頻頻投資新股的恒地（0012）主席李家傑，將投資4000萬股，相當於金額最多1.64億元。

此外，兩家內房股同日宣布分拆業務上市，合景泰富（1813）表示已遞交上市申請，擬分拆旗下物管公司合景悠活在港上市，聯席保薦人為農銀國際及華泰金融。據上市文件顯示，合景悠活目前管理106個住宅物業，在管總建築面積為1830萬平方米，去年度賺1.85億元人民幣，按年增1.32倍。雅居樂（3383）擬分拆旗下從事綠色生態景觀服務，以及智慧裝飾家居服務的雅城上市。兩家公司俱表示，分拆一旦落實，合資格股東將獲分拆上市公司的保證配額。