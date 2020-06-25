小米印度負責人：反華情緒只限社交媒體

【明報專訊】中印邊境衝突升級，有印度民眾呼籲抵制中國智能手機，近年在印度「插旗」的小米（1810）被推上風口浪尖，小米印度業務負責人Manu Kumar Jain昨日接受《CNBC》電視訪問時稱，現時印度反華情緒只限於社交媒體，不太可能影響公司在印度業務。小米昨日同時受公司通過回購方案刺激，股價大升9.12%，收報13.88元。
指小米比其他手機品牌「更印度」
Jain形容，小米比其他任何智能手機品牌「更印度」，在過去6年，小米在印度設立研發、製造和生產團隊，為5萬名當地人創造就業機會，當地銷售所有手機及大部分其他小米產品都是印度製造，這些產品中約有65％部件是從本地採購，反而不少印度品牌智能手機是中國製造。Jain又稱，部分新推出產品近日創下銷售紀錄，例如公司一周售出超過10萬個Redmi耳機，其他品牌需花4倍時間才可完成這目標。
近日市場研究機構IDC發表報告，今年首季中國內地可穿戴設備市場出貨量為1762萬部，按年跌11.3%，而華為力壓小米，成為出貨量冠軍，期內出貨428.2萬部，按年升18.8%，市佔額約24.3%；小米出貨量約414.4萬部，按年跌0.6%，市佔率約23.5%。