小米印度負責人：反華情緒只限社交媒體

指小米比其他手機品牌「更印度」

Jain形容，小米比其他任何智能手機品牌「更印度」，在過去6年，小米在印度設立研發、製造和生產團隊，為5萬名當地人創造就業機會，當地銷售所有手機及大部分其他小米產品都是印度製造，這些產品中約有65％部件是從本地採購，反而不少印度品牌智能手機是中國製造。Jain又稱，部分新推出產品近日創下銷售紀錄，例如公司一周售出超過10萬個Redmi耳機，其他品牌需花4倍時間才可完成這目標。

近日市場研究機構IDC發表報告，今年首季中國內地可穿戴設備市場出貨量為1762萬部，按年跌11.3%，而華為力壓小米，成為出貨量冠軍，期內出貨428.2萬部，按年升18.8%，市佔額約24.3%；小米出貨量約414.4萬部，按年跌0.6%，市佔率約23.5%。