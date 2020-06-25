平安虛銀試業8.8厘息搶客 另攻中小企貸款 「5天放款保證」招徠

明報記者 溫藹紅

平安壹賬通銀行稱試業初期將為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃，由今年6月24日至9月9日期間，存款100萬元或以下可獲基本年利率1厘，當中8.8萬元可獲額外年利率7.8厘，即合共年息最高8.8厘，有關額外優惠僅適用於7月16日或之前成功開立，並激活儲蓄帳戶的個人客戶。

每日最多袋46元息 全期3604元

換言之，若以該存款優惠上限計算，每日利息合共約46元，假設存款金額維持不變，整個優惠期內利息約3604元。

虛銀推出初期多以高息存款作招倈，例如已正式推出服務的眾安銀行（ZA Bank）初期定存年利率達6.8厘，天星銀行（Airstar Bank）則以3.6厘活期存款吸客。平安壹賬通的8.8厘暫為最高。

平安壹賬通銀行同時專攻中小企客戶，推出「壹易貸」借貸服務。該行指出，透過與電子商貿服務供應商貿易通（0536）合作，配合該行的風險評估平台，中小企貸款在審批階段毋須提交文件，同時將提供「5天放款保證」，即中小企客戶由申請至收到放款只需5個工作天，若逾時放款，合資格客戶可獲得1000元現金補償。該行稱，試業期間所有中小企客戶均來自貿易通。而中小企客戶只需經該行手機應用程式，以及與客戶經理會面便可開立商業帳戶，有關戶口不設最低結餘要求。

料第三季起提供「九成信貸擔保產品」

同時，該行又預告因應新冠肺炎疫情，已參與香港按保公司推出的「中小企融資擔保計劃」，預計於今年第三季開始提供「九成信貸擔保產品」，協助中小企紓解其現金流問題。目前本港8家虛疑銀行中，除了平安壹賬通銀行，渣打（2888）旗下MOX、匯立銀行（WeLab Bank）及螞蟻銀行早前亦已進入試業階段，已全面開業的有眾安銀行及天星銀行。