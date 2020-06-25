黃光裕出獄 國美飈逾17%

北京法院晚上確認假釋

黃光裕出獄消息於昨日午市傳出後，國美概念股即時急彈，當中國美股價曾升24.6%或高見1.72元，收市仍升17.39%，報1.62元。國美金融科技（0628）則曾升近69%或高見1.25元，收市仍升47.3%，報1.09元。A股中關村則升停板。

曾多次登上中國首富之位的黃光裕被視為金融界的傳奇人物，他於2008年11月因涉嫌賄賂與挪用資金被北京警方拘捕，其後於2010年8月30日被法院判定因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪獲刑14年，刑期從2008年11月17日起至2022年11月16日止。

黃光裕雖身陷囹圄，公司交由太太杜鵑及高管打理，但外間不時傳出國美系的收購動作，像2015年國美以近113億元的高價向黃光裕收購非上市資產等，雖惹來質疑，但亦被視為黃光裕「遙控」之作。

由於黃光裕對國美系的影響力巨大，故每次傳出其出獄消息時，國美系均見異動。而黃光裕在入獄後曾兩次獲得減刑，包括第一次在2012年10月因表現良好而獲減刑10個月，出獄日子提前至2022年1月16日；其後黃光裕因兩獲監獄改造積極分子獎勵而在2015年12月獲減刑11個月，出獄日子更新為約2021年2月16日。