IMF降全球增長預測 警告股市脫節

恒指夜期低水逾350點

IMF指出，經濟預測主要基於疫情變化，仍然有高度不確定性，經濟有進一步收縮的風險，認為近期金融市場反彈的程度，與經濟前景脫節。IMF下調經濟預測，是因為新冠肺炎對今年上半年的經濟活動損害比預期為大，預計復蘇將比早前預測緩慢。不過，各國推出大規模的財政和貨幣政策，有助減輕經濟承受的損失，預期寬鬆政策會維持現有規模。

受IMF下調經濟預測及美國向歐洲國家加徵關稅影響，美股昨早段急挫，至晚上11時半，恒指夜期報24,426點，低水356點。

騰訊（0700）昨日開市承接前日升勢，高開再破頂報505元，不過其後回吐，拖累恒指二萬五關得而復失，收市前在100天線（24,740點）有支持，收報24,781點，跌125點，國指收報9936點，跌57點，主板成交1154億元；港股通交易暫停。

金管局兩沽港元 涉近51億

騰訊收報490.8元，跌1.33%，不過仍有科技股繼續破頂。美團點評（3690）最高曾見180元，收報178.4元，升0.9%，中芯國際（0981）昨亦升3.78%至27.45元。小米（1810）追落後急升9.12%，瑞聲科技（2018）上升5.44%，為表現最佳藍籌。

另外，昨日港匯再次觸及7.75強方兌換保證，金管局日內兩度沽出港元合共50.92億，6月29日本港銀行體系結餘將會升至1316.09億元。

恒指在二萬五前回調，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，缺乏北水下主板成交仍逾1100億元，反映市場對後市仍有憧憬。她認為半年結前，資金或從累升不少的科技股輪換至落後的地產股及內銀內險等，有助恒指推至25,300點水平。不過，科技和醫療股即使回調幅度亦不會太大，仍會是後市焦點。