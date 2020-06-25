富臨翠華再盈警 虧損預測倍大

富臨：減值撥備不影響現金流

富臨指出，盈轉虧主要原因包括全年收入按年減少26%至32%，錄得虧損的餐館物業、廠房及設備、使用權資產、商譽及無形資產的減值虧損，以及貿易應收款項的減值虧損合共約2.5億元，以及投資物業的公平值虧損等其他因素。集團又指，減值虧損撥備屬於非現金會計處理，不會對集團2020年財年的現金狀况造成影響。

翠華則指出，虧損主要由於部分資產的一次性撇銷或減值虧損等非現金項目，合共約1.3億至1.5億元，資產折舊及攤銷合共約1億元；以及年度收益下跌，食材成本等經營成本持續上升。

皇璽料全年至少蝕6000萬

另外，皇璽餐飲（8300）亦發盈警，料今年3月底止全年蝕不少於6000萬元，較去年同期淨虧損1740萬元有所增加，相比今年首9個月亦多逾一倍。集團指出，虧損主要來自受去年反修例運動及新冠肺炎影響，加上關閉部分餐廳，令收入大跌2390萬元，加上行政開支增加330萬元；物業、廠房及設備、無形資產、使用權資產的一次性減值，分別虧損約600萬元、630萬元及1940萬元。