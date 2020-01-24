GNC美申破產 港代理：營運不受影響 2017年中資入主 本港多間門店料結業

明報記者 蕭嘉聰、謝諾文

據GNC聲明，公司在特拉華州美國破產法院提交破產申請，可允許通過兩個重整方案，繼續經營業務同時以獨立計劃來重組資產負債。聲明指，破產申請得到大多數有擔保債權人支持，其中包括中資大股東哈藥集團（2017年入股，見另稿），以及最大供貨商兼合資伙伴IVC，部分債權人更向GNC提供1.3億美元的額外流動資金，以支持其財務重組計劃。

以近60億元放售業務

至於GNC美國、國際特許經營合作伙伴及愛爾蘭的公司業務是獨立法律實體，因此不屬於破產聲明的一部分。

GNC預計，新冠肺炎全球大流行下，零售業將進一步萎縮，因此計劃關閉部分門店。公司亦通過法院監督程序，原則上達成在市場推銷、出售業務的協議，初步競購價為7.6億美元，預計出價有機會增加。彭博社報道指出，為阻止新冠肺炎蔓延而臨時關閉商店，令GNC難以翻身。GNC的A股昨晚美股開市初段一度大跌逾兩成，市值跌至少於5000萬美元，但這未計哈藥持有的優先股。

根據GNC官網，品牌在香港共有94個銷售點，包括17間專門店；另有77個設於萬寧內的專櫃。公司香港代理回覆本報查詢時指出，香港GNC店舖及專櫃如常運作，不受影響，金卡會員繼續享有專屬優惠。公司又稱，正與GNC總公司保持緊密溝通，了解最新發展，有進一步消息將適時發布。

雖然今次GNC在美國申請破產保護，未直接影響香港分店，但受社會運動及疫情影響，本港不少分店已經結業。本報記者昨到訪其於港鐵金鐘站及中環威靈頓公爵大廈分店，前者貼出告示，指已結業，顧客可到銅鑼灣店選購產品，中環店更已拆除招牌。

兩店租約未滿 業主已招租

記者亦以顧客身分查詢，問及GNC在美國申請破產保護，香港分店會否隨時倒閉而不能及時使用優惠券，沙田廣場分店職員稱，須向公司查詢才能答覆，其後來電回覆指香港全部分店正常運作，優惠券或會員卡能如常使用。

據悉，GNC結業門店主要屬街舖，其中GNC於2018年以22萬元承租的銅鑼灣勿地臣街分店，租約期至下月完結，業主早前已低調地以18萬元放租；至於尖沙嘴新文華中心地舖，GNC一直以月租8.3萬元租用，租期至今年9月，而業主現時亦以月租8萬元招租，意味GNC均擬於租約期滿後離場。