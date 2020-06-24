新加坡銀行郭張德美：國策利好 內房高息債可吼

郭張德美表示，疫情導致環球金融市場於3月時出現較大波動，其後美國及全球央行加速量化寬鬆（QE），債券價格隨即回彈，使投資者對債券市場重拾信心。於中國離岸債券市場方面，中國及香港市場份額佔亞洲地區60%，中國是全球最先走出疫情的國家，目前離岸債券已追回超過九成跌幅。

今年中國經濟料倒退

受疫情影響全球經濟增長下滑，她估計今年中國經濟按年下跌1%，至明年將會反彈至增長7%；世界銀行亦估計，今年全球經濟增長為按年下跌5.2%，明年會反彈4.5%。她認為，一些因素如第二波疫情爆發、中美貿易摩擦升溫及突如其來的黑天鵝事件等都會影響中國債券回報率，但撇除以上因素，證據顯示中國債券仍向好。如上月顯示，中國房地產高收益債的平均回報為8.6%，而由今年至6月初，總回報為1.7%，表現相對好過其他新興市場。

她續稱，受疫情影響，今年第一季內房銷售欠佳，尤其是2月份銷售按年跌4成，但至第二季已有明顯改善，5月的銷售數據已回復正數。另外，亞洲美元計價的房地產債受追捧，過去數個月有多間內房發行美元債都錄得超額認購，當中投資者特別偏好5年期的短期債劵。

兩印市場較小選擇不多

根據資料顯示，上月印度及印尼的高收益債回報就接近12%，不過她依然會選擇中國市場，主因是兩印市場較小，在疫情中可供選擇不多。相反內地房地產公司較多，有分散配置的作用，加上中國房地產的資訊較流通、透明度高，每月會有未經審核的財務數據或每月買地數據公布。投資者可透過這些數據，推斷出公司現金流是否穩健 。

她相信，房地產會是中國用以確保經濟增長的重要板塊，雖然中央一直以來強調「住房不炒」，但會維持行業穩定。中央推出不同針對內房政策，雖對內房股走勢會有負面影響，不過對債劵而言卻是利好因素，因房地產公司會因政策而停止不斷買地， 槓桿率亦不會過度上升。

選擇公司留意現金流

至於在眾多內房企業又應如何選擇呢？她表示，通常會留意公司的現金流是否足夠，以及公司投資取向、高層風險胃納亦是指標之一。如公司流動性好，通常可隨時融資，違約公司大多是流動性欠佳。

現金流方面主要會看報表，雖然內容反映上一年的數據，但可由此推算出將有多少資金流入，及將會預售多少資金買地。就中長線而言，她會選擇中國首50大及投資評級為BB級或上的房地產公司，從中挑選一些相對穩健，在市場上有相當地位的企業。如果是B級的公司則會更謹慎選擇，需了解公司是否有減少債務的計劃。

黃清瑤 明報記者

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