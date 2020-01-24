Bizhouse居住工作共融 317呎月租1.9萬入場

明報記者 張允亭

攝影 黃志東

坐落於銅鑼灣白沙道的Bizhouse，前身為唐樓，重建後大廈樓高6層，每層提供3伙建築面積分別為317方呎、392方呎及546方呎的單位，全幢合共有12伙單位可供租用，並設有兩部升降機。為方便租客隨時轉換單位的用途，設計師在單位的裝修設計花了心思。以戶型最大的546方呎單位為例，內籠設計以淺色為主，客廳區放置白色的可伸縮餐桌，可供最多十人使用，將窗邊的雙層窗簾拉下，配合投影機或電視機，令廳區瞬間變成會議室。廳區與睡房之間，收藏有隔屏，將隔屏推出便可將兩個區域的空間分隔。

樓高6層 共12伙出租

睡房設有一張隱藏式的雙人睡牀，平日可將睡牀折合並收藏於牆內，以便節省空間，休息時方從牆中拉出睡牀。與此同時，房內兩側靠牆位置亦分別設有長枱，足夠2至3人使用，房內提供不少隱藏式儲物空間。至於廚房及浴室方面，與時下新盤大致相似，廚房以白色為主調，簡潔明亮，附有電磁爐、油煙機及雪櫃等家電；浴室則備有淋浴間。上述單位月租為4萬元，雖然租金包括24小時的物業管理費，但水電費和上網費則另計。

單位設隱藏式家具

同時，另外兩個單位也不乏貼心配置，為租客提供便利。其中，面積392方呎的單位，廳區擺放兩張附輪腳的長椅，方便租客按照需要，移動室內家具的位置，長椅下方更藏有小型咖啡桌；靠窗的工作枱亦特別加設充電插頭，方便工作。值得一提的是，項目天台預留了空間，可供租客舉行燒烤派對及其他活動。

價錢方面，戶型最細的317方呎單位，租金入場費約1.9萬元。若與附近的住宅大廈比較，未經翻新、實用面積380方呎的寶富大樓（樓齡56年）兩房單位，月租叫價約1.9萬元比較，租金相若，寶富雖然面積較大，但就不設裝修及家具。另一邊廂，銅鑼灣具質素的共享辦公室，每位日租亦索價100元。事實上，項目位處鬧市，除了毗鄰港鐵站之外，周邊商場及寫字樓林立，發展成熟，生活配套亦一應俱全。

[樓市VAR]