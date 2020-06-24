第一集團長沙灣申建新式工廈

【明報專訊】近年積極收購工廈並作重建發展的第一集團，新近就長沙灣大南西街1016至1018號（前為廣隆泰大廈），向城規會申請放寬地積比率，並重建為新式工廈；城規會文件顯示，項目地盤面積1.47萬方呎，第一集團申請放寬20%地積比率、以14.39倍作發展，重建為一幢29層高工廈（包括3層地庫），涉總樓面約21.3萬方呎。
申請人表示，有關發展有效利用土地資源，亦符合2018年施政報告鼓勵重建舊式工廈的意向。資料顯示，第一集團在2018年9月以12.5億元購入廣隆泰大廈，當時為一幢9層高工廈，以當時樓面面積約16.23萬方呎計，平均呎價約7670元。
羅珠雄3100萬賣觀塘工廈單位
另有投資者見市况回暖，沽貨止賺離場。市場消息指出，資深投資者羅珠雄，新近沽出觀塘工廈世紀工商中心12樓一個單位，面積5833方呎，成交價3100萬元，呎價5315元。資料顯示，羅於2018年以2800萬元購入單位，持貨約2年，帳面獲利300萬元，物業升值11%。
深水埗地舖1130萬沽 業主蝕使費離場
此外，市場消息表示，深水埗荔枝角道208至210號裕興大廈地下210號舖，面積約750方呎，原業主早前以1600萬元連租約放售，近日減價至1130萬元易手，減價470萬元或29%，呎價約1.5萬元。目前該商舖由夜冷場，以每月2.3萬元租用，即新買家享租金回報率約2.4厘。原業主則於2012年3月以1130萬元購入，持貨8年，現帳面平手離場，蝕交易雜費。