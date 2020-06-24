中原太子女2618萬 首置購Imperial Kennedy

利嘉閣分行經理黃國然表示，上述Imperial Kennedy高層A室，屬實用904方呎3房間隔，原業主去年5月叫價3800萬元放盤，減價1182萬元或31%後、以2618萬元獲新買家承接，實呎28,960元，新買家為中原集團「太子女」施慧勤。

呎價近2.9萬 擬作投資用

黃國然表示，施慧勤購入上述單位作投資；資料顯示，她是以首置名義入市。至於原業主，於2016年7月以約2,531.6萬元購入，帳面賺86.4萬元或約3%。

另土地註冊處資料，淺水灣冠園中層D室，實用1780方呎3房間隔，上月以5000萬元易手，實呎28090元，成交價比同座同面積但低一層單位去年5月售價5398萬元低7%；原業主2004年以1680萬元購入，帳面賺3320萬元或近兩倍。

葉玉卿淺水灣舊居5000萬易手

值得一提的是，上述單位曾為1985年亞洲小姐季軍、女藝人葉玉卿的舊居，葉玉卿及相關人士於1993年透過公司名義以760萬元購入，持貨3年後以1680萬元沽出，當時帳賺920萬元或1.2倍。

公營房屋方面，市場消息稱全港首個「置安心」項目、青衣綠悠雅苑3座高層G室，實用535方呎2房戶，以693萬元獲白居二買家承接（未補價），實呎12,953元，呎價創屋苑未補價市場新高；原業主2013年以359.7萬元購入（未補地價），帳面賺逾333萬元或93%。

市場亦錄蝕讓個案；代理消息表示，元朗錦田PARK YOHO Venezia第6A座連天台戶，實用1401方呎，屬4房雙套連儲物室、設內置樓梯連接1071方呎天台，以約1888萬元易手、實呎13,476元；原業主2016年底以2130.66萬元購入，帳面已蝕242.6萬元或11%，若連同稅項及雜費，料實蝕約275萬元或13%離場。