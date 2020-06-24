康城商場8月首階段開業 主打民生舖

日本室內主題樂園將進駐

據悉，首階段開放的商舖，最大租戶為超市FRESH，佔地逾2萬呎，超市內設有多個特色主題區域，並以提供濕貨為主，而商場內亦有不少特色餐飲。港鐵透露，康城商場將會引入日本室內主題樂園DOCODOCO；據悉，DOCODOCO為數碼遊樂場。

引入機械人協助客戶服務

值得一提的是，港鐵引入一系列商場智能管理系統、以及機械人，幫助商場的前線及後勤人員，更有效管理商場各個細節，其中機械人「康仔」協助處理顧客服務、巡邏、清潔等，另一機械人「城仔」將在兒童遊樂區講故事等。

至於溜冰場、戲院等主要娛樂設施，計劃今年底才開張。鄧智輝指出，The LOHAS相當重視顧客的親身體驗，在商場內設有運動區，藉以鼓勵市民多做運動。

鄧智輝期望，The LOHAS可於今年底前全面開業，另同時正籌備沙田大圍站、及港島南區黃竹坑站全新商場，兩個商場預計2023年分階段開幕。

受疫情影響，港鐵今年2至4月，為全線車站及旗下商場的中小型租戶提供租金減半，鄧智輝指出，5及6月則視乎租戶情况、業務性質及規模，訂定具體租金援助方案，為租戶提供支援。

他透露，港鐵商場空置率不高，但承認今年有租戶續租時，縮短續租年期，港鐵將不時就商戶組合作檢討，引進新品牌進駐。

擬第三季推康城13期住宅招標

至於港鐵物業發展的招標部署，鄧智輝透露，目前籌備將軍澳日出康城第13期的招標，預計今年第三季推出，此期位於現時康城站公共運輸交匯處，涉2550伙住宅單位。市場估計，項目估值約90.4億至105.5億元，每呎樓面地價6000至7000元。

另南區黃竹坑站第5及6期發展項目，兩期共涉約1800伙，計劃明年初推出招標。