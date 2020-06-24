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立法會中止審議一手空置稅

【明報專訊】特區政府建議對發展商開徵一手空置稅多時，惟立法會昨日舉行《2019年差餉（修訂）條例草案》委員會會議，有委員質疑徵收空置稅政策或與現有《基本法》條文有所違背，亦批評當局未有提供足夠資料討論，最終主席林健鋒提出中止委員會工作，動議獲在席全體議員通過，意味政府短期內不能向發展商就一手餘貨徵收空置稅。

運房局發言人表示，有鑑於近年已落成樓宇但仍未售出的一手私宅單位數目持續上升，政府2018年6月宣布建議修訂《差餉條例》，就空置一手私宅單位徵收額外差餉，以鼓勵發展商盡早把已落成的單位推售。政府對法案委員會基於時間所限，決定終止審議《條例草案》的工作，以致《條例草案》未能趕及於今屆立法會會期內通過表示失望。

運房局發言人續表示，政府會一如既往，密切留意市場情况，適時推出措施，維持樓市健康發展。政府會因應市况，考慮會否在下一屆立法會會期內，重新提交《條例草案》予立法會審議。

港府表失望 稱或下屆再推

事實上，發展商仍積極推售現樓，昨單日涉及兩宗大額成交，涉資近2.4億元；其中南豐及豐資源旗下南區深水灣徑8號，錄今年首宗一手成交，單位為2座6樓D室，實用2865方呎，成交價1.75億元、實價6.1萬元；項目2018年底推出至今累售10個單位，套現約28.4億元。

兩現樓豪宅成交 涉資2.4億

另恒地（0012）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海，亦透過招標售出一伙特色戶，為1期第2座地下及1樓B室，成交價6298萬元（連室內裝修及雙車位），實用3089方呎另連花園，實呎20,388元，成交價及呎價均創同類單位新高紀錄。

主要新盤本月錄逾20宗撻訂

不過，據本報統計，主要新盤6月迄今仍錄逾20宗撻訂，其中永泰（0369）青山公路OMA by the Sea，新錄一宗撻訂；據成交紀錄冊顯示，單位為1座2樓C3室，實用471方呎，原於6月12日以576.1萬售出，惟買家最終取消交易，預料被沒收5%訂金涉約29萬元。

相關字詞﹕新盤撻訂 迎海 深水灣徑8號 一手空置稅

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