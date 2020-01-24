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SEA TO SKY周六首輪賣462伙 10月最多 5日累收9400票 超額19倍

【明報專訊】雖然全國人大通過制訂港區國安法，但無礙大型焦點新盤推出；長實（1113）將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，正式公布首輪銷售安排，敲定周六（27日）開售462伙，為2019年8月會德豐（0020）發展的將軍澳日出康城9A期MARINI首輪開售500伙後、10個月來首輪推出最多單位的新盤。

市場消息稱，SEA TO SKY過去5日累收約9400票，以每張本票10萬元計，估計凍資約9.4億元，以首輪賣462伙計超額19倍。

明報記者 林尚民、黃逸沂

雖然社會關注港區國安法、新冠肺炎疫情仍未完全受控，但長實執行董事趙國雄重申，不擔心香港會出現第二波新冠疫情，亦認為港區國安法會使香港前景更明朗，預料下半年樓市會有5%至7%升幅。

趙續稱，集團擬今年第三季尾或第四季初，推出沙田九肚麗坪路全新項目涉266伙。

趙國雄：國安法令港前景更明朗

同時，長實地產投資董事郭子威補充，SEA TO SKY將在周五下午3時截票，當日進行抽籤，並於晚上8時公布抽籤結果，有別長實以往推售大盤，在發售當日即場抽籤的慣例，相信是與在疫情下，此舉將有助減低現場人流聚集。

SEA TO SKY是次首輪銷售，將分為3個組別發售，第1節A組揀樓時段，買家最多可購4伙；第2節為L組，為日出康城居民（包括日出康城任何期數或峻瀅1、2期），最多可買2伙；第3輪為B組為散戶，買家最多可購2伙。

周五截票 大手客最多可購4伙

首輪推出的462伙，包括201個2房戶、246個3房戶、15個4房戶，以定價計總市值約60億元，扣除最高20%（兩房）及22%（三、四房）直減折扣後，折實平均16,275元。

其中，是次推售的單位售價最低為1座5樓G室兩房戶，實用471方呎，折實售價642.8萬元、折實呎價13,648元。

另一方面，內房發展商萊蒙（3688）及俊和合作的九龍窩打老道豪宅項目，命名為128 WATERLOO。

萊蒙銷售及市場總監蘇誦豪表示，項目樓書已準備到最後階段，示範單位亦近完工，計劃以發價單形式推售，首推至少50伙。

128 WATERLOO首推至少50伙

俊和高級經理梁志輝表示，樓盤共設110伙，單位實用面積介乎300至1200餘方呎，並涵蓋一至四房間隔，主打實用面積500餘方呎兩房戶；項目預計明年11月落成，樓花期約為17個月。

另蘇誦豪補充，萊蒙在港仍有3個住宅，其中兩個位處元朗，地盤總佔地約8萬方呎，另上水馬適路項目佔地約11萬方呎。

另外，市場消息表示，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期熱賣後，同系涉及263伙的屯門海皇路御海灣1期項目，將於短期內上載樓書和開放示範單位，並有機會於7月上旬推售。　

相關字詞﹕俊和 萊蒙 日出康城 長實 新盤推售

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