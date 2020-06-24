經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：交稅愈多 愈不會移民

【明報專訊】近日有不少物業代理舖面廣告都是以移民急讓作招徠，有老友問是否真的有很多人要移民？老實說，我真的不知道，只知道物業代理行的移民急讓只是廣告，是因應環境情况而出現，現在大熱話題是移民，用移民急讓做廣告是很正常的，如果好似一兩個月前負資產增加，代理行廣告就會改為銀主急讓。

總而言之，在任何時候，物業代理行都會搵到一個最佳理由來吸引人去買樓，這類廣告還有另一個作用，就是令到一些業主願意減價賣樓，確是一石二鳥之策。

老友又話，根據統計數字，香港有十幾萬人年薪超過百萬，香港的入息稅亦靠他們支持，那些人是香港精英，其他國家或者地區至愛，移民沒有難度，如果那些人移民，就會清空香港，令到入息稅收大減。老友真的是杞人憂天，交稅愈多的人愈不會移民，任何人都應該知道，交稅多即是收入多，社會地位又高，移民之後不但收入減少，而且地位會大幅下降，分分鐘由總經理變總務，那些人點捨得移民？就算在1997年前，那一類高收入人士都只是將家人移走，自己做太空人，反而一些低收入，職位不高的人才會大膽移民，就算做錯決定，損失亦不會太大。

低收入或年長業主才最容易移民

不過話分兩頭，最多人移民的類別是年紀比較大的業主，或者低收入人士，移民對他們的收入以及地位沒有影響，而且他們的單位亦是多年前以低價買入，移民反而可以利用在香港收到的租金到另一個地方過舒適的生活。所以，物業可以不賣就不賣，而物業代理亦了解實况，所以不斷重複有人移民而急於賣樓，希望那些移了民或者即將移民業主害怕樓價下跌而賣樓。

事實上，真的有人因移民賣樓，成交量亦有增加，但樓價仍然沒有下跌，老友不明白箇中道理，他可能忘記剛才講過香港有十幾萬人年薪超過百萬，那些人不但不會移民，而且是樓市的中堅支持者，若非如此，點解在國內購買力仍未來到之前，香港樓市仍然可以上升，老友問當國內購買力湧到香港，樓市會怎樣，我話唔敢想像。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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