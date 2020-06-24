經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：自己荷包 自然不同

【明報專訊】同朋友講起，問到如何申請政府的1萬元，他說用網上理財，十分簡單，我說，我從來沒有盛惠過任何政府的補助，唯一和政府的關係，就是交稅。再說，我也沒有網上理財。

誰知在下午，我接到匯豐銀行的電話，叫我去辦手續，幫我申請，於是約了時間。話時話，我在匯豐、恒生（0011）、中銀（2388）這三大銀行都有戶口，還有公司戶口，匯控（0005）的管理真是好得太多。不過，講到賺錢能力，恒生都不弱，這令我想到，究竟西方管理，是不是真的比舊式東方管理更加好呢？

匯控董事多為打工仔 政治凌駕業績

西方管理講的是績效，是數字，如果是廢人，即炒，有的公司還規定了每年炒掉5%的職員，換上新血，以保持公司的活力。但舊式東方管理，中國和日本都屬此類，成功的公司往往養了大量老餅和閒人，拖慢了公司的發展動力，但卻可以帶來歸屬感。

不過現在，出大問題的顯然是匯控，不是恒生，主因不是管理問題，而是市場問題——歐洲市場已是一潭死水，根本沒有可為之處，匯控只是為了政治正確，方才死靠着老家。如果它把大本營搬來香港，相信前途會一片光明。然而最大的關鍵是，匯控董事局的成員都是打工仔，因此才把政治關係放在公司業績之上，恒生的董事局成員卻是重要股東，自己錢，自然着緊得多，這好比同是英國公司，怡和都比匯控更快投向中國，太古（0019）也是，自己荷包，確係唔同！

[周顯 投資二三事]

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