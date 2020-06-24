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劉思明：騰訊港交所破頂再無蟹貨

【明報專訊】昨焦點依然是科網、生物科技、消費服務、新能源等新經濟概念，藍籌騰訊（0700）、港交所（0388）勢不可當令人矚目，因已創上市新高，向上無蟹貨阻力，但過往估值或超買走勢仍可參考。恒指昨高開30點後急滑，曾倒跌326點、低見24,184點V形反彈，早市受制24,800點，午後破位爬升，以全日最高位24,907點收市，升396點或1.62%；國指升1.16%。大市成交1194億元，整體投資氣氛未升溫。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率55比45，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為55比45，大市好壞參半，買盤動力稍強。本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，房託跌逾1%表現已是最差；軟件服務升逾3%表現最強，本地金融則升近2%。

雖然不少股份昨天破頂而上，但主要圍繞生物科技、消費、新能源車、汽車4S經銷、半導體，藥明生物（2269）、中生製藥（1177）、頤海（1579）、青啤（0168）等為首創新高，但不及科網股熱鬧。軟件互聯網股多點開花，龍頭騰訊、美團（3690）創新高，SaaS（軟件即服務）、金蝶（0268）亦破頂，遊戲心動（2400）、中手游（0302）回調後再漲，還有平台的阿里健康（0241）、眾安在線（6060）升逾半成。

不過，科網累積升幅龐大，表現難免波動，如微盟（2013）開市後最多急滑逾8%，高位計挫逾兩成，但低位V彈，收市倒升逾4%；中興通訊（0763）跌穿25元再滑，收市跌逾4%。微盟、中興通訊均跌穿支持位及周一低位，沽貨離場，雖然結果不同，但機會多的是，最重要嚴守律，避免空歡喜一場。

騰訊及港交所 兩者均創上市新高

論新高，最矚目應該是兩大藍籌股騰訊及港交所，前者升破2018年高位476.6元，後者除超越2018年高位306元，更突破2015年高位311.4元，兩者均創上市新高，向上無蟹貨。騰訊急升拋離10天線，高出10天線逾9%，最近兩次急升高出10天線逾8%，分別為2018年11月及2017年11月7日，前者為低位大彈，後者處於上升趨勢，較有參考價值；騰訊2017年11月7日急升後高位整固，之後再大漲，累漲逾一成才現大型調整（圖1）。

估值方面，過去如2014年、2016年，港交所預測市盈率由低位25倍左右回升，大漲至41倍會初步遇到阻力，出現調整或高位整固；今年3月預測市盈率由25倍，升至目標約39.5倍，再漲半成或同樣遇阻（圖2）。騰訊預測市盈率約36.7倍，相對過去高位40倍有約一成距離，配合上述提到超買整固再漲，中線有機會挑戰約550元。

[劉思明 數據尋寶]

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