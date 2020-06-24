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張兆聰：啤酒股再起動 百威落後值博

【明報專訊】恒指昨升396點，收報24,907點，成交金額1194億元。白宮顧問納瓦羅接受霍士訪問時表示，中美第一階段貿易協議已結束，消息震驚市場，美股期貨急挫，亞太股市也直線下跌。但投資者很快就質疑可信性，如此重大決定何以不是由總統本人宣布，而特朗普也很快澄清協議依然有效，全球股市出現V形反彈。

騰訊（0700）繼續領升大市，升近5%創出歷史新高，直撲500元大關，港交所（0388）再升2.7%站上320元。整體上科技股繼續跑出，金蝶（0268）、阿里健康（0241）續創新高，微盟（2013）急挫跌穿8元後也V形反彈，倒升4.2%。

現在情况是資金四方八面湧向股市，大型股份強勢，中小型股份亦熱炒，利淡都不太有影響力。

根據LPL Financial的研究，新冠肺炎引發投資者拋售股票，將資金轉往貨幣市場基金。即使股市經已V形反彈，納指創出新高，但貨幣市場基金的規模仍達到4萬億美元以上，超過了金融危機時的峰值。據Refinitiv旗下基金分析公司理柏數據，湧入貨幣市場的資金令行業管理資產（AUM）推高至歷史最高水平，5月13日當周達到4.672萬億美元的峰值，即便隨後回落，也有90%以上的新增資產未受影響，成為股市繼續上升的彈藥。但也要留意，由於股市跑贏債市太多，臨近半年結基金需要作出股債比重調整，月底前很可能會出現短暫的沽壓，持貨者要有心理準備。

半年結或現短暫沽壓 要有心理準備

從走勢上看，騰訊、港交所升勢其實已過急，開始拋離保歷加通道頂部，甚至衝穿周線圖頂部。以往每次出現這種直線上升，事後回看都是沽貨獲利的好時機。但筆者昨日中午指當流動性推動的牛市走向中期或後期，升勢會相當亢奮，暫時仍未到逢高減持的時候。結果騰訊午後便由493元水平進一步衝上498元。如此誇張的升勢，高位一定會有震盪，但整體設局仍是逢低收集科技股。

百威疫後股價反彈跟不上

臨近夏天，啤酒股再起動，青島啤（0168）創新高，華潤啤酒（0291）漲逾1%，相對落後的百威亞太（1876）也可留意。百威亞太復蘇情况理想，4月份銷售環比回升，按年跌幅縮減至17%，較首季的跌46.5%明顯改善。5月份零售渠道已完全恢復、餐飲渠道亦回復至90%水平，夜場則達到70%左右。

市場預期2021年會強勁復蘇，預測市盈率約34倍，2021年進一步降至約27倍，在啤酒股中屬吸引水平。

百威疫前股價走勢與青啤、潤啤同步，但新冠肺炎疫情後的反彈卻跟不上，主因估計是百威在中國以外的亞洲區市場仍受到疫情影響，尤其是印度的疫情仍未受控，市場認為存在變數而有保留。但這個不利因素已在股價反映，而疫情終有一天會受控結束，當前的落後並非因為企業質素差距，反而會是一個很好的買入理由，有條件追落後。

[張兆聰 還看今朝]

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