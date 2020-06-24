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經濟
2020年6月24日星期三
技術取勝
投資策略
科技股率先破頂 騰訊逼500元 夜期曾升穿25000點 瑞信：政府派錢利股市
貝索斯拼多多創辦人 成疫情大贏家
33商場推現金消費券谷客 新地滿500元派30元 假日消費最高者獲1萬元
謝瑞麟料今年續租減租兩成
機管局獲350億貸款 國開行牽頭罕見
復星傳洽售菜鳥 作價百億
中興大股東A股套現8億 股價續受壓跌4.5％
穆迪降恒大評級至負面
匯豐調查：港人儲蓄月均7400元
半年結新股混戰 海普瑞弘陽今招股 4股「撞期」共集資逾124億
安永：未見中概股一窩蜂回歸
李家傑「接棒」投資新股 表現好壞參半
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投資物業減值 英皇國際全年蝕36億
國信前交易主管 反洗錢不力禁業1年
陸金所香港獲發證券交易牌
蘋果自家處理器Mac機年底面世 放棄沿用15年Intel 蘋果股價早段再升2%
憂財政刺激推升通脹 金價1769美元 8年高
前總裁布勞恩被捕 Ｗirecard反彈兩成
張兆聰：啤酒股再起動 百威落後值博
植耀輝：維他奶待估值下調吸納
技術取勝：中手游上試4元高位
劉思明：騰訊港交所破頂再無蟹貨
周顯：自己荷包 自然不同
湯文亮：交稅愈多 愈不會移民
SEA TO SKY周六首輪賣462伙 10月最多 5日累收9400票 超額19倍
立法會中止審議一手空置稅
康城商場8月首階段開業 主打民生舖
中原太子女2618萬 首置購Imperial Kennedy
第一集團長沙灣申建新式工廈
Bizhouse居住工作共融 317呎月租1.9萬入場
新加坡銀行郭張德美：國策利好 內房高息債可吼
技術取勝：中手游上試4元高位
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【明報專訊】微創23.7元之上波動（圖）
海爾料試23元支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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