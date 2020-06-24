植耀輝：維他奶待估值下調吸納

現價不低 未來視中國業務

隨著本地業務日趨飽和，維他奶亦早佈局內地發展。事實上早年表現相當出色，在2017/18年度，當時增速達到38%；不過到18/19年度，增速已放慢至25%，而上下半年增速更分別為32%及13%。到19/20年度，上半年增速其實已放緩至只得8%，下半年受疫情影響，倒退近23%。

另外一個要留意的地方，就是現時內地植物蛋白飲品競爭激烈。據資料顯示，於2014至2018年期間，中國市場包裝豆奶飲品年複合銷量和銷售額增長分別為9.3%和12%，同期牛奶增幅只得1.1%及4.6%。維他奶過去較著重於一二線城市，在該些地區發展有相當優勢；然而到三四線城市，競爭則變得相當激烈，而且還要面對地區品牌挑戰。過去數年，維他奶在推廣開支持續增加，亦變相削弱盈利表現。最後，以現價計維他奶估值不算低，若未來中國業務未見太大改善，估值或會被下調。故現階段暫不建議大家吸納。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]