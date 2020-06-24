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植耀輝 焦點股

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植耀輝：維他奶待估值下調吸納

【明報專訊】原先想跟大家跟進大家樂（0341）業績表現，但發現大快活（0052）將於下周二公布業績，故留待下周一併作分析，本周先談另一隻已出全年業績之公司維他奶（0345）。維他奶雖然股東應佔溢利倒退23%，但已較發盈警時之倒退25%至35%為好。而單計下半年業績，股東盈利僅得266.9萬元，同比大跌98.5%，不過亦總比錄得虧損好。而且因受疫情影響，業績差亦是預期之內，故股價在績後不跌反升。不過筆者認為，維他奶前景仍充滿相當多不確定性，特別是內地發展增速放緩以及競爭加劇兩大因素，值得投資者關注。

現價不低 未來視中國業務

隨著本地業務日趨飽和，維他奶亦早佈局內地發展。事實上早年表現相當出色，在2017/18年度，當時增速達到38%；不過到18/19年度，增速已放慢至25%，而上下半年增速更分別為32%及13%。到19/20年度，上半年增速其實已放緩至只得8%，下半年受疫情影響，倒退近23%。

另外一個要留意的地方，就是現時內地植物蛋白飲品競爭激烈。據資料顯示，於2014至2018年期間，中國市場包裝豆奶飲品年複合銷量和銷售額增長分別為9.3%和12%，同期牛奶增幅只得1.1%及4.6%。維他奶過去較著重於一二線城市，在該些地區發展有相當優勢；然而到三四線城市，競爭則變得相當激烈，而且還要面對地區品牌挑戰。過去數年，維他奶在推廣開支持續增加，亦變相削弱盈利表現。最後，以現價計維他奶估值不算低，若未來中國業務未見太大改善，估值或會被下調。故現階段暫不建議大家吸納。

（筆者沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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